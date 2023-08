PlayStation 5 alcanza nuevo hito de ventas

Durante la pandemia existió un problema bastante sonado con la compra de consolas, puesto que la producción se había detenido de forma ligera por la cuestión de componentes. Eso se traduce a una escacez de no encontrar los nuevos aparatos de Sony y Microsoft con facilidad. Sin embargo, este problema se ha terminado en la actualidad, o al menos es lo que da a conocer Sony.

Según lo reportado en su informe financiero más reciente, la consola PS5 ha logrado distribuirse por como más de 41,7 millones de unidades en el mundo, marcando que han logrado vender más de 10 millones después de la revelación de 30 millones que se dio a inicios del 2023. Aunque la marca está esperando llegar a una cifra de casi 60 antes de que se termine el año.

