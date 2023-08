Surge pista de posible DLC para Resident Evil 4 Remake

Desde que la gente terminó la campaña de Resident Evil 4 cuando se lanzó a inicios de este año, muchos se quedaron con las ganas de seguir con la historia que se ha retirado en relación al punto de vista del personaje de Ada Wong. Y después de darse a conocer alguna que otra pista de que hay un DLC en camino, se ha detectado más información que nos llevaría a más contenido.

Mediante la plataforma de Twitter, se mencionó que recientemente se observaron cambios en SteamDB. Esto por actualizaciones y documentos ocultos que se van a liberar pronto en el juego, y se habla de que habrá un cambio grande dentro del juego donde hay un menú extra. Esto ha hecho que los fans piensen de forma inmediata que hay más por ver de este juego, aunque podrían ser solo personajes para Mercenarios.

Noticed on SteamDB site activity in modifying and adding files to Resident Evil 4. This has been going on for 8 hours.

Is there an update coming? Or maybe something "more"?#REBHFun #ResidentEvil pic.twitter.com/xl7ZwVdtWC

— Resident Evil Polska (@pl_evil) August 7, 2023