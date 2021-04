Pista indica que Ni no Kuni II: Revenant Kingdom llegará a Nintendo Switch

Aunque Ni no Kuni llegó originalmente al PS3 en 2011, no fue sino hasta el 2019 que los usuarios de Nintendo tuvieron la oportunidad de disfrutar de este RPG creado entre Level-5 y Studio Ghibli. Ahora, una pista parece indicar que Ni no Kuni II: Revenant Kingdom llegará al Switch dentro de un futuro.

De acuerdo con la ESRB, el organismo de clasificación de Estados Unidos, esta secuela estará disponible en Nintendo Switch en un futuro. Por el momento no hay una confirmación por parte de Bandai Namco, quienes se han encargado de publicar los juegos de esta serie, o Nintendo.

El sitio menciona que Ni no Kuni II: Revenant Kingdom tiene una clasificación para T, es decir, para adolescentes, ya que cuenta con violencia de fantasía y sangre leve. De igual forma, esta versión del juego sería la Prince’s Edition, la cual incluye el pase de temporada con el acceso a dos expansiones, así como una serie de extras.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom llegó originalmente a PS4 y PC en 2018 y, pese a que en esta ocasión no contamos con la colaboración con Studio Ghibli, el juego logró capturar la esencia del título original. Quizás durante el E3 de este año tengamos más información al respecto.

