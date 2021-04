Epic no quiere llevar Fortnite a Xbox Cloud Gaming

El servicio de Xbox Cloud Gaming está limitado únicamente a juegos de Xbox Game Pass, al menos por ahora, pero en caso de que se expandiera más allá, Epic Games es una compañía que no tiene intenciones de añadir Fortnite a esta biblioteca.

Joe Kreiner, vicepresidente de Epic, dijo que este servicio por parte de Xbox es visto dentro de la empresa como “una competencia directa”, y como consecuencia, no tienen intenciones de agregarlo.

“xCloud es visto dentro de Epic como una competencia directa con lo que nosotros ofrecemos en PC.”

Actualmente, Epic tiene a Fortnite como parte de Nvidia GeForce Now, que provee la única manera posible de jugar el battle royale en iPhone, debido al conflicto legal entre ambas compañías.

Con Fortnite ya disponible en celulares y Xbox Cloud Gaming solo funcionando con títulos de Xbox Game Pass, no es ninguna sorpresa que no tengamos noticias sobre una posible unión entre Epic y Microsoft, así que será mejor que no te hagas de ilusiones.

Fuente: The Verge