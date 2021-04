Invincible, serie animada de Amazon, tendrá una segunda y tercera temporada

El día de hoy, 30 de abril, se ha estrenado el episodio ocho de la primera temporada de Invincible. De esta forma, se ha revelado que esta serie animada tendrá una segunda y tercera temporada por parte de Amazon.

Por medio de un video publicado en Twitter, Robert Kirkman, autor de los cómics de The Walking Dead e Invincible, confirmó que esta producción animada de Amazon Studios ha sido renovada por dos temporadas más. Esto fue lo que comentó Kirkman al respecto:

Hey @InvincibleHQ fans! @steveyeun & I have some potentially exciting news to share about season 2 and… pic.twitter.com/1rgEQCTwxR

— Robert Kirkman (@RobertKirkman) April 29, 2021