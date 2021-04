Deleita tu vista con las nuevas imágenes de Ratchet & Clank: Rift Apart

Ayer tuvimos un nuevo State of Play dedicado en su totalidad a Ratchet & Clank: Rift Apart, uno de los juegos más esperados del PlayStation 5 para este año. Insomniac Games compartió un extenso vistazo a este título, con aproximadamente 15 minutos de gameplay sin interrupciones y sobra decirlo, pero esta nueva entrega de la franquicia luce extremadamente bien. ¿Todavía no te convence? Entonces te sugerimos echarle un vistazo a estas nuevas imágenes.

Recuerda dar click sobre cada una de ellas para verla en alta resolución.

Insomniac Games aprovechó el State of Play de ayer para revelar nuevos detalles sobre el juego, como el sistema de inventario y compra de armas. Tal y como se nos había dicho anteriormente, el juego correrá en 4K dinámico y 60FPS, aunque también habrá otra opción para correrlo en 4K nativo, con mejores efectos y sistema de partículas, pero limitado a 30 cuadros por segundo.

Ratchet & Clank: Rift Apart debutará el próximo 11 de junio para PlayStation 5.

Fuente: Insomniac Games