Sony vendió 58 millones de juegos exclusivos de PS5 y PS4 el año pasado

Las exclusivas sí importan, y bastante. Durante el más reciente reporte financiero de Sony, la compañía japonesa reveló que el año pasado se vendieron 58.4 millones de juegos first-party tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4. Esto representa un significante porcentaje del 17% de un total de 338.9 millones de títulos vendidos para las plataformas previamente mencionadas. Esta cifra incluye ventas físicas y digitales.

Fascinantemente, Sony anticipa que los ingresos por exclusivas aumenten durante este año fiscal, que finalizará el 31 de marzo de 2022. Considerando que The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se lanzaron durante el periodo anterior, esta cifra ciertamente es impresionante. Obviamente, las ventas continuas de dichos juegos ayudan a contribuir a estos números, pero recordemos que todavía faltan por estrenarse Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, y Horizon Forbidden West para este periodo.

De hecho, Sony también mencionó que este año invertirán todavía más dinero en la producción de sus juegos first-party, es decir, todos aquellos que se lancen bajo la marca de PlayStation Studios.

Via: Sony