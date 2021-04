Sony invertirá casi $200 MDD en juegos exclusivos de PlayStation

Por años, las exclusivas de PlayStation han sido el estandarte de esta compañía, y la razón principal para comprar un PS4 o PS5, y esto es algo que no va a parar. Durante una reciente junta de inversionistas, Hiroki Totoki, CFO de Sony, reveló que la compañía tiene la intención de invertir casi $200 millones de dólares en títulos exclusivos a lo largo de este año fiscal.

En una plática con inversionistas referente al reciente reporte del año fiscal que acaba de terminar, Totoki reveló que Sony planea invertir $183 millones de dólares en producciones first party para PlayStation, esto con la intención de “fortalecer aún más nuestro software interno”.

Durante el año pasado, títulos como The Last of Us Part II y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales demostraron que las secuelas de grandes exclusivas son un éxito garantizado. Por otro lado, Ghost of Tsushima también revela que el público está dispuesto a darle una gran oportunidad a propiedades completamente nuevas.

Esta información sale a la luz el mismo día que se dio a conocer que el PS5 había vendido más de 7.8 millones de unidades en sus primeros cinco meses en el mercado. De igual forma, se vendieron 337 millones de juegos de PlayStation durante el último año financiero.

Vía: VGC