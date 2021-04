Battlefield V llegará a PS+ en mayo. Aquí la lista completa de juegos para este servicio

Como sucede cada final de mes, PlayStation ha revelado los juegos que llegarán a PS Plus en PS4 y PS5. En esta ocasión, los rumores de ver Disco Elysium y Godfall no se hicieron realidad, aunque sí tenemos una buena selección de títulos a nuestro alcance.

A partir del 4 de mayo, y hasta el último de día del siguiente mes, tendremos la oportunidad de conseguir:

–Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5).

–Battlefield V (PS4).

–Stranded Deep (PS4).

Es importante mencionar que Wreckfest: Drive Hard, Die Last solo se podrá disfrutar en el PS5. De igual forma, gracias a la retrocompatibilidad, los usuarios de la nueva consola de Sony también podrán acceder a Battlefield V y Stranded Deep sin problemas.

Recuerda, Wreckfest: Drive Hard, Die Last, Battlefield V y Stranded Deep estarán disponibles entre el 4 y 31 de mayo. Te recordamos que Oddworld: Soulstorm, Days Gone y Zombie Army 4: Dead War se irán de PS Plus el próximo 3 de mayo.

En temas relacionados, el PS5 ha vendido más de 7.8 millones de unidades desde su lanzamiento. De igual forma, el 65% de los juegos vendidos en PS4 y PS5 en el último año fiscal fueron digitales.

Vía: PlayStation Blog