Podrás jugar Titanfall 2 de forma gratuita este fin de semana

Gracias a que la novena temporada de Apex Legends tiene una gran relación con el mundo de Titanfall, los jugadores han decidido adentrarse a la secuela de este fantástico FPS de Respawn Entertainment. De esta forma, durante la última semana, la base de jugadores en Steam para este título ha aumentado en un 500%. Para festejar este suceso EA hará que Titanfall 2 sea un juego gratuito todo este fin de semana.

Así es, a partir del próximo 1 de mayo a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), y hasta el 3 de mayo a la misma hora, todos los interesados podrán descargar y jugar Titanfall 2 completamente gratis en PC por medio de Steam. Lamentablemente, los jugadores de consolas no podrán gozar de esta oferta especial. Todos los interesados pueden acceder al juego aquí.

We heard people want to play Titanfall 2 this weekend? So do we!

Join us on Steam when we make TF2 temporarily free-to-play starting RIGHT NOW through May 3rd @ 10am PT.

Get it here: https://t.co/rn4rUSF0RG

Your journey begins here, Pilots. pic.twitter.com/SQ9eAIAWka

— Respawn (@Respawn) April 30, 2021