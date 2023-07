Phil Spencer habla sobre la victoria de Xbox ante la FTC

El día de hoy ha empezado de forma positiva para Microsoft, dado que se aprobó la compra de Activision Blizzard, esto respecto al gobierno de los Estados Unidos, incluso después de que el organismo regulador, la FTC, lanzara una demanda en contra. Y ahora, los mensajes por parte de los grandes directivos no se han hecho esperar, uno de ellos es Phil Spencer.

Mediante sus redes sociales ha compartido un mensaje, dentro de este agradeció al tribunal de los Estados Unidos por una respuesta que no tardase tanto en revelarse, puesto que quedan pocos días para el plazo en el que se debe cerrar el trato. A eso se suma la mención que este es un paso positivo en la industria, esto más en cuestión de usuarios.

Acá el mensaje completo:

3/We know that players around the world have been watching this case closely and I’m proud of our efforts to expand player access and choice throughout this journey. END

