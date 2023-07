Microsoft da comunicado sobre su victoria ante la FTC

El día de hoy es importante en torno a la industria de los videojuegos, dado que se ha aprobado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft en los Estados Unidos, esto por parte de un juez que les ha dado el visto bueno. Y ahora, la compañía ha lanzado un nuevo comunicado en las redes para dar a conocer el siguiente paso a seguir.

En este mensaje que ha dado a conocer el presidente de Microsoft, Brad Smith, se menciona que el objetivo final de cara a la compra de Activision Blizzard es tener una nueva audiencia con la CMA. Y es que este organismo regulador que pertenece a Gran Bretaña no aprobó la compra en su momento, por lo que a finales de julio sabremos sobre un nuevo veredicto.

Aquí su comunicado:

More good news for Microsoft this morning after beating the FTC

The CMA in the UK and Microsoft have reached a mutual agreement to pause any litigation in the UK

The two parties are now working together to reach a final remedy / addressing of concerns over the deal pic.twitter.com/z3Nbyffjql

— Benji-Sales (@BenjiSales) July 11, 2023