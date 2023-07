Microsoft le gana el conflicto a la FTC para comprar Activision

Estos días han sido de noticias importantes en la industria de los videojuegos, y el tema más fuerte va en torno a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pues muchos baches se les han puesto en el camino para no cerrarse. De hecho, la FTC son los que más problemas le dieron, pero ahora se confirma que Xbox ha salido airoso.

Vale la pena mencionar, que esto todavía no significa que la compra se ha cerrado, pues aún tienen algunos días para tener los acuerdos pertinentes, puesto que aún hay reguladores CMA que no están de acuerdo con el trato. Así que durante estos días deberán renegociar con ellos para que puedan hacer la compra, incluso si por ahora tienen todas as su favor.

Eso significa, que al menos en Estados Unidos ya hay luz verde para poder comprar a la compañía dueña de Overwatch, pero no está 100% confirmado que se haya comprado, dado que como lo mencionamos, el mercado de Gran Bretaña aún tiene su denegado. Por lo que a fines de este mes iniciarán una nueva audiencia con el ente para replantear qué términos se pueden implementar para tener el pulgar arriba.

Aquí la declaración del juez:

La adquisición de Activision por parte de Microsoft ha sido descrita como la más grande en la historia de la tecnología. Merece escrutinio. Ese escrutinio ha valido la pena: Microsoft se ha comprometido por escrito, en público y en los tribunales a mantener Call of Duty en PlayStation durante 10 años en paridad con Xbox. Llegó a un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Y firmó varios acuerdos para llevar por primera vez el contenido de Activision a varios servicios de juegos en la nube. La responsabilidad de este Tribunal en este caso es limitada. Es para decidir si, a pesar de estas circunstancias actuales, la fusión debe detenerse, tal vez incluso rescindirse, en espera de la resolución de la acción administrativa de la FTC. Por las razones explicadas, el Tribunal determina que la FTC no ha demostrado la probabilidad de que prevalezca en su reclamo de que esta fusión vertical particular en esta industria específica puede reducir sustancialmente la competencia. Por el contrario, las pruebas del expediente apuntan a un mayor acceso de los consumidores aCall of Duty y otros contenidos de Activision. Por lo tanto, se NEGA la moción de medida cautelar.

Desde hace meses se ha comentado de tratos para llevar la saga de Call of Duty a otras consolas que no sean Xbox, esto por un plazo bastante largo, donde incluso se involucra a Nintendo para sumarse entre los beneficiados. Sin embargo, se ha tomado como argumento al mercado de la nube para no dar una aprobación de los Británicos, algo que puede cambiar ahora que Estados Unidos está a favor de la transacción.

Con este paso adelante de Microsoft, es posible que tengamos el cierre definitivo del trato a finales de julio o inicios de agosto.

Vía: The Verge