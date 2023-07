Las consolas de Xbox vuelven a ejecutar emuladores

Debido a ciertas quejas que se dieron a conocer por parte de empresas hace algunos años, Microsoft ha tenido que ser más cuidadoso con lo que se lanza en su tienda de aplicaciones, pues había disponibles emuladores de consolas de la competencia. Esto nos lleva a que Xbox ha deshabilitado que dichas Apps se puedan abrir fácilmente.

Sin embargo, los hackers no se han dado por vencidos y han visto la forma para que se puedan volver a jugar títulos de generaciones pasadas no solo de la propia marca, sino también de PlayStation y Nintendo. Vale la pena mencionar, que no se ha revelado la manera de hacer esto, dado que podría haber represalias de derechos de autor.

Aquí el video demostrativo:

Sin embargo, la limitante de tener el acceso al alcance de la mano es más sencilla de lo que se piensa, puesto que el grupo de modders ha puesto una guía de acceso para aquellos que se sumen a su grupo de Patreon. Esto con el fin de que la información se conserve resguardada, para que así no se meta una actualización al exploit y se vuelva a tener candados.

Por ahora, es un método que aún se puede usar para entrar a consolas como Xbox clásico, Gamecube, PS2, PSP, Sega Dreamcast y muchas más.

Vía: VGC

Nota del editor: Para muchos es importante que este tipo de métodos exista, así que podría considerarse como un tema de preservación por así llamarlo. Eso sí, a ver si Xbox no tarda en poner restricciones.