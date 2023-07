Más imágenes de Hugh Jackman con el traje de Wolverine

El mundo de Marvel está pasando por una etapa de cambios que no ha sido aceptada del todo por los fans, pero a pesar de esto hay personas muy emocionadas por el estreno de Deadpool 3. Eso se debe en gran parte a la participación de Hugh Jackman como Wolverine, pues hasta hace poco se reveló un primer vistazo a su aspecto en la cinta.

Sin embargo, las filtraciones no se han hecho esperar, por lo que usuarios han mandado más fotografías de cómo luce el actor con el traje icónico que su personaje ha usado en los X-Men desde su concepción. Y es que a pesar de los problemas que se están dando en Hollywood, la producción ya dio comienzo con la filmación de algunas escenas.

Aquí las fotos:

Hugh Jackman prepping for his fight scene with #Deadpool on the set of ‘DEADPOOL 3’ 📸 pic.twitter.com/vEPGeBTXyS

— Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) July 11, 2023