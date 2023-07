Aclaran si Diablo IV llegará a Xbox Game Pass o no

El jefe de Blizzard ha insistido en que Diablo IV no se lanzará en Game Pass, a pesar de los rumores de que el juego de rol de acción estará disponible en el servicio de suscripción de Microsoft. En respuesta a un tweet que mencionaba la disponibilidad de Diablo IV en Xbox Game Pass en una aplicación de pagos brasileña, el presidente de Blizzard, Mike Ybarra, dijo: “Esto no va a suceder”.

Es una afirmación que suena definitiva, pero eso no ha impedido que algunos fans se pregunten si Diablo IV llegará eventualmente a Game Pass si la propuesta de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft de $69 mil millones de dólares se concreta.

This is not happening. — Mike Ybarra (@Qwik) July 11, 2023

El mundo del entretenimiento espera un veredicto en el juicio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) que algunos expertos dicen que determinará el destino del acuerdo. Se espera un anuncio inminente, con todas las miradas puestas en el juez de San Francisco que tomará una decisión sobre una orden judicial preliminar que, de tener éxito, probablemente pondría fin a la búsqueda de Activision Blizzard por parte de Microsoft de una vez por todas.

Mientras tanto, algunos propietarios de Xbox están esperando antes de comprar Diablo IV con la esperanza de que se concrete el acuerdo y el juego llegue a Game Pass. El usuario de Reddit P0PE_F0X está haciendo eso mismo:

“He estado esperando constantemente, pero el juego se ve tan bueno que podría ceder”. “Sí, lo mismo pasa con COD“, coincidió i_am_legend26. “Solo quiero jugar las campañas”, agregó allnida.

El usuario de Reddit Cannedcocktail dijo que tiene una copia del juego en Xbox, pero está esperando antes de comprarlo también para PC mientras “espera impacientemente el resultado del juicio”. Luego están aquellos que dicen que no comprarán una copia de Diablo IV, pero lo jugarán si llega a Game Pass.

“De todos modos no iba a comprarlo”, dijo Halos-117. “Pero si lo ponen en GP, probablemente lo pruebe”.

Incluso si Microsoft comprara Activision Blizzard, no está claro si juegos como Diablo o Call of Duty se lanzarían en Game Pass. Durante el juicio de la FTC, el jefe de Activision Blizzard, Bobby Kotick, admitió que no es fan de los servicios de suscripción de varios juegos, por lo cual los juegos de Activision no han aparecido (en su mayoría, aunque no completamente) en ellos. Si se concreta la adquisición, Kotick reconoció que estará atrapado con Game Pass, le guste o no.

“No estoy de acuerdo con la idea de un servicio de suscripción de varios juegos como una propuesta de negocios a futuro, pero nosotros [Activision y Microsoft] podemos estar en desacuerdo”, dijo.

Quizás esto es a lo que Ybarra se refiere en su tweet. En lo que respecta a Activision Blizzard, ya sea que sea propiedad de Microsoft o no, Diablo IV no se lanzará en Game Pass. Por supuesto, si el jefe de Xbox, Phil Spencer, termina teniendo a Blizzard bajo su mando, las cosas podrían cambiar…

Vía: IGN

Nota del editor: No creo que le convenga a las franquicias de Activision estar en Game Pass, pero, si se concreta la compra y no se llevan estos juegos a Game Pass, ZeniMax no estaría muy contento que digamos. También siento que los jugadores de Xbox definitivamente ya se están segmentando. El hecho de que no tengan a Diablo IV en su radar habla de gustos muy diferentes a lo que la base de fans era hace 13 o 15 años. Game Pass parece estar creando un nuevo tipo de videojugador y tal vez esa era la apuesta de Microsoft desde el principio.