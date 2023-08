El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha reiterado a que actualmente no hay necesidad de una actualización a mitad de generación para Xbox Series X/S. Spencer dijo a IGN durante Gamescom 2023 qué el equipo no está trabajando actualmente en una actualización a mitad de generación al estilo de Xbox One X/S para Xbox Series X/S.

Aunque anteriormente dijo que no siente una “necesidad imperativa” de una consola actualizada, profundizó un poco más en esta ocasión.

“No, no. Ahora mismo estamos enfocados en el aumento de almacenamiento de Xbox Series S“, respondió Spencer cuando se le preguntó si el equipo tenía alguna noticia sobre algún tipo de actualización a mitad de generación para Xbox Series X/S. “Pero no, como dije, estamos más o menos al final del comienzo en mi opinión. Así que creo que debemos permitir que los desarrolladores se adapten a este hardware y saquen el máximo provecho de él.

“Pero en cuanto a la velocidad de fotogramas y la resolución aumentada, solo miro lo que ocurre en las PC con GPU y CPU de alta gama, y no siempre se trata solo de la cantidad de píxeles o la resolución de los fotogramas. Creo que hay técnicas de iluminación. Hay muchas cosas que influyen en cómo se ve y se siente un juego. Y tenemos mucho margen de maniobra como industria en ese sentido”.

Para aquellos que deseen una nueva y reluciente consola, la Xbox Series S Carbon Black mencionada anteriormente con un SSD de 1 TB se lanzará el 6 de septiembre de 2023 por $349.99 dólares.

Vía: IGN