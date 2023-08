Microsoft le dice adiós al Kinect… otra vez

Microsoft ha anunciado una vez más el fin de Kinect, el histórico periférico desarrollado originalmente para la Xbox 360 y posteriormente utilizado en el sector empresarial. La última versión del hardware, conocida como Azure Kinect, ha sido descontinuada y estará disponible para su compra hasta octubre o hasta que se agote el stock.

Aunque el hardware ya no se producirá, el kit de desarrollo de software (SDK) continuará disponible para su descarga, por lo que los usuarios que ya tengan el dispositivo podrán seguir utilizándolo sin problemas. Microsoft ha otorgado licencias de la tecnología a otras empresas como Analog Devices, SICK A.G. y Orbbec, que han desarrollado sus propias soluciones de hardware basadas en Kinect.

La primera versión de Kinect se lanzó en 2010 como un sensor de captura de movimiento para la Xbox 360, pero no logró un impacto masivo debido a la falta de juegos compatibles y la necesidad de tenerlo conectado a la consola. A pesar de estos obstáculos, Microsoft lanzó una versión mejorada de Kinect para la Xbox One y una variante para Windows.

En 2017, Microsoft decidió discontinuar la versión de Kinect para Xbox One, pero no abandonó por completo la tecnología. Parte de ella se incorporó al proyecto HoloLens y, en 2019, se lanzó Azure Kinect con un enfoque en el sector empresarial, aprovechando la infraestructura de nube de Microsoft.

Con el fin definitivo de Kinect, queda por verse si alguna de las empresas que han licenciado la tecnología de Microsoft podrá crear dispositivos exitosos basados en Kinect.

Vía: Metro Americas

Nota del editor: ¿Seguía vivo? Kinect fue algo lamentable, porque creo que sí había muchas maneras de explotarlo, sobre todo fuera de las consolas, tal vez no estábamos listos para esta tecnología, como sucedió con el VR, recuerdo haber visto headsets de VR desde los noventa y resulta que hace unos cuantos años la realidad virtual fue un furor. No me sorprendería que Kinect regresara en el futuro.