Zelda: Tears of The Kingdom recibe nueva actualización

Parece broma, pero ya han pasado poco más de tres meses desde que se lanzó uno de los videojuegos más importantes de 2023. The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual sigue siendo de lo más sonado debido a sus mecánicas. Eso sí, se quedaron detalles por arreglar en cuanto pequeños errores, y justo se ha lanzado una nueva actualización.

Por lo que ha mencionado en los medios, el parche 1.2.1 resuelve un problema de mapa y soluciona otro relacionado con el “cofre del tesoro adjunto a Flux Constructs“. Esta actualización también solucionará un lío técnico que provoca que un determinado evento no se active.

Aquí los detalles que se han revelado:

– Se solucionó un problema que a veces causaba que la pantalla parpadeara intensamente cuando se colocaban grandes cantidades de sellos en el mapa. – Se solucionó un problema que impedía a los jugadores obtener el contenido de los cofres del tesoro adjuntos a Flux Constructs cuando los cofres del tesoro desaparecían como resultado de los ataques de Flux Construct. – Si un determinado evento no se activa al hablar con Koltin después de recolectar todas las Bubbul Gems, la descarga de estos datos de actualización lo solucionará para que el evento se active.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: En mi caso particular nunca me salió un bug que me interrumpiera la experiencia, pero no descarto que llegue a pasar, después de todo, los bugs en Zelda no son nada nuevo, ya los vimos en Twiligh Princess y Skyward Sword.