Programas que llegan a Netflix en septiembre 2023

Estamos prácticamente a una semana de que se termine el mes de de agosto, eso significa que las plataformas de streaming deberán preparar nuevo contenido para que sus usuarios se mantengan enganchados a pagar la mensualidad. Afortunadamente, en Netflix tienen en cuenta todo esto, por lo que ya han dado a conocer todo lo que van a publicar.

Aquí la lista:

Anime

– One Piece: Episodio de la Isla del Cielo (1/9/2023)

– KENGAN ASHURA: Temporada 2 (21/9/2023)

– Aventuras de un maestro Pokémon: Parte 1 (8/9/2023)

Películas

– Donnie Brasco (1/9/2023)

– Scream: Grita (1/9/2023)

– El Conde (15/9/2023)

– La probabilidad estadística del amor a primera vista (15/9/2023)

– Hermosa venganza (20/9/2023)

– Nowhere (29/9/2023)

– La maravillosa historia de Henry Sugar (Próximamente)

Series

– El amor es ciego: Después del altar – Temporada 4 (1/9/2023)

– Un lugar para soñar: Temporada 5 (7/9/2023)

– Glow Up: Temporada 5 (12/9/2023)

– Las viudas de los jueves (14/9/2023)

– Sex Education: Temporada 4 (21/9/2023)

– El plan del diablo (Próximamente)

– La canción de los bandidos (Próximamente)

Vale la pena mencionar, que todavía hay algunos shows por confirmar, como el rumor de que varias películas de Naruto se van a lanzar para esta plataforma con el doblaje al español. Por lo que habrá que esperar a notificaciones del propio Netflix.

Vía: Netflix

Nota del editor: A mí lo único que me llama la atención es lo de One Piece, y en caso de que Scream sea la última película que salió en cines, no estaría de más echarle un ojo, pues parece que la franquicia quiere volver a ser relevante.