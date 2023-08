Phil Spencer cebó trato de Inside con Sony

La generación anterior fue totalmente tomada por PlayStation 4, eso se debe a ciertas decisiones que tomó el anterior líder de Xbox, entre esto se encuentra estar conectado a internet siempre y la prioridad que se le daba a ver la NFL en la consola. Sin embargo, llegó Phil Spencer para tratar de salvar el barco, y uno de sus aportaciones fue salvar al juego Inside de convertirse en exclusivo de Sony por un año.

Según lo comentado por uno de los fundadores de PlayDead, su juego pasado, Limbo, fue todo un éxito en consolas de PlayStation, por lo que ya se tendría un trato previo para que el juego muevo llegase solamente a su consola. Pero las tornas se cambiaron hacia Xbox One al poco tiempo, esto tras una charla con el ahora jefe de la división de juegos de Microsoft.

Esto es lo que mencionó:

No sé si Phil se enteró de ese trato de alguna manera. Estaba sentado una noche a las 8 en punto, en mis pantalones de pants, y luego suena mi teléfono, mostrando un número estadounidense. Era Phil Spencer de Microsoft. ¡Fue una locura! Él dice: ‘escucha, tenemos que hacer un trato contigo, ¿qué quieres?’ Le dije que en realidad habíamos hecho un buen trato ya con PlayStation pero me respondió ‘no, no, no, no, no entiendes lo que estoy diciendo. Puedo hacer que cualquier cosa suceda, ¿qué quieres?