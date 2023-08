Surge peluche polémico de Pokémon

Esta generación de Pokémon Scarlet y Violet ha pasado por muchas polémicas desde que se ha revelado su mal rendimiento, puesto que durante los primeros días de lanzamiento se reportaron muchos errores como bugs y caídas de cuadros. También, los diseños de personajes no han terminado de convencer a los fanáticos, y eso nos lleva a los nuevos peluches que saldrán de algunos de ellos.

El más afectado en todo esto es Wigglet, personaje con una forma que podría confundirse con algo fálico, y ante esto los usuarios no han dejado que el asunto pase desapercibido, con comentarios que van desde lo gracioso hasta algo más temeroso. Eso se refleja en las diferentes publicaciones en internet que han dividido a los fanáticos.

Acá uno de los tweets:

AM I SUPPOSED TO PRETEND THIS ISNT PHALLIC?! #Pokemon #wiglett pic.twitter.com/lyiTZm8uWw

— Final Party 🎮 (@finalparty_) August 9, 2023