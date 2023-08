Se podría haber filtrado el primer vistazo del PS5 Slim

En estos días los rumores de que hay nuevas consolas en camino no han faltado, puesto que se mencionan detalles importantes como la existencia del dispositivo que Nintendo estaría poniendo a la venta en 2024 supuestamente. También hay información de la versión más pequeña de PS5, misma que no tardaría tanto tiempo en anunciarse por parte de Sony.

Mediante las redes sociales, usuarios han dado a conocer imágenes de lo que sería este modelo más compacto de la consola, mismo que tendría más capacidad de almacenamiento y que hasta ahora no se ha revelado si se limitará en funciones. No es muy diferente al modelo que ya conocemos, nada más allá de unas líneas negras que tiene en la parte de los costados.

Acá la puedes ver:

Here's the first look at the PlayStation 5 (CFI-2016) "Slim" pic.twitter.com/234PcjEVgc

— Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023