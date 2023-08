The Order: 1886 recibe parche para Ps5

A día de hoy, PlayStation 5 se está convirtiendo la consola por excelencia debido a la capacidad con la que se cuenta de jugar títulos de PS4 entre algunos clásicos de forma digital, y gracias a estas funciones algunos juegos como God of War (2018) han recibido parches de mejora. Y ahora, otro de los juegos de la generación pasada va por el mismo camino, pero con un detalle a considerar.

Anteriormente, un hacker llamado Illusion en redes, ha logrado liberar los cuadros por segundo de Bloodborne, esto con un método que tal vez pueda ser un tanto largo para quienes no saben del manejo de hardware. Y el caso, es que ha logrado hacer lo mismo con The Order: 1886, título que en su momento tuvo opiniones divididas por no cumplir lo que se esperaba.

Remember The Order: 1886? It's a visually stunning vintage 2015 PS4 game that still looks great today. @dark1x revisits Ready at Dawn's work, plus we've got footage of the game running at 60fps on PlayStation 5: https://t.co/q22SscsmzR pic.twitter.com/Qrs6dqWdLN

— Digital Foundry (@digitalfoundry) August 9, 2023