Paramount+ está trabajando en una serie de eSport

Aunque las series inspiradas en la industria de los videojuegos ya no son una completa novedad, estas siguen siendo bastante raras. Apple nos entregó Mythic Quest, la cual habla sobre el desarrollo de un MMORPG. Ahora, Paramount+ planea hacer lo mismo, pero enfocado en la escena de eSports de League of Legends.

Recientemente, Paramount anunció una nueva serie live action, la cual está enfocada en jugadores del eSports de LoL, quienes tratan de convertirse en los campeones de un torneo. El show tiene un estilo documental, pero será una comedia, muy al estilo de The Office. Esta es una producción en colaboración con CBS, Funny Or Die y Riot Games.

Coming to #ParamountPlus in 2022 from @CBSTVStudios, @FunnyOrDie, and @riotgames, Players is a comedic docu-style series exploring the world of Esports through a fictional #LeagueOfLegends team’s championship pursuit pic.twitter.com/V7VMhtDoYG

— Paramount+ (@paramountplus) February 1, 2022