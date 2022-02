Stadia deja de ser una prioridad para Google

Google Stadia comenzó como la gran incursión de la compañía en la industria de los videojuegos. Sin embargo, el año pasado se reveló que la división encargada de crear experiencias exclusivas había cerrado sus puertas, enfocando así los recursos de la empresa en el servicio de streaming. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que Stadia ha dejado de ser una prioridad para Google, y ahora se enfocarán en vender esta tecnología a diferentes compañías.

De acuerdo con Business Insider, Stadia ha cambiado de nombre a Google Stream. Junto a esto, se ha mencionado que antes de la adquisición de Sony, Google estaba en conversaciones con Bungie para ofrecerle esta plataforma a los creadores de Destiny, quienes “poseerían el contenido y controlarían la experiencia de usuario” y han demostrado interés en crear su propia plataforma de este tipo. Actualmente, se desconoce cómo es que la compra de Sony afectó estas negociaciones.

También han mencionado conversaciones con Capcom para que Google Stream corra demos similares a lo que sucedió con el acuerdo de AT&T para Batman: Arkham Knight. Fuera de las compañías de juegos tradicionales, Google también está hablando con Peleton para tener títulos de Stadia en bicicletas de fitness.

Por otro lado, el informe ha señalado que a fines de 2020, Google no logró alcanzar su objetivo de un millón de usuarios activos mensuales en “alrededor del 25 %”, y se citó a una persona que dijo que “la retención era un problema real”. En un comunicado, Google no hizo algo para refutar realmente el artículo, y señaló que “todavía se enfoca en traer grandes juegos a Stadia en 2022”, específicamente más de 100 títulos están nuevamente enfocados.

Si bien parece que Google Stadia seguirá con vida hasta cierto punto, las intenciones de la compañía ya no son tan altas como en el pasado. El enfoque en conseguir negocios con compañías específicas habla sobre que Google no tiene muchas intenciones de seguir en la industria de los videojuegos, pero no quiere abandonar su tecnología de la nube.

