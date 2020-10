Nuevo video de Xbox en 4K explica a detalle cómo funciona la interfaz del Series X|S

El próximo 10 de noviembre por fin llegarán el Xbox Series X y Series S a nuestras manos. De esta forma, el día de hoy se ha publicado un vídeo en donde podemos ver un guía de estas nuevas consolas. Aquí tenemos la oportunidad de ver cómo funciona el menú, la interfaz, el desempeño de juegos nuevos y retrocompatibles, y mucho más.

Una de las mayores novedades presentes en el menú del Series X|S son los temas dinámicos, los cuales le ofrecen un toque extra a una pantalla en donde pasarás gran parte de tu tiempo. Se ha mencionado que veremos una serie de colores disponibles desde día uno, y se agregarán más en un futuro. Esperemos ver algunos fondos especiales basados en títulos como Halo Infinite u Ori and the Will of the Wisps próximamente.

En cuanto a los juegos, podemos ver a Gears 5 corriendo en 4K y 60fps en la campaña. De igual forma, se ha mencionado que el multiplayer de este título estará disponible a 120fps. Uno de los aspectos más importantes del Series X|S, el cual podemos ver en acción en el vídeo, es el quick resume, el cual nos permite retomar varios títulos desde el momento exacto en donde lo dejaste. En cuanto a la retrocompatibilidad, el vídeo nos muestra el auto HDR que tendrán algunos títulos de previas generaciones.

El video de Xbox habla a detalle sobre las novedades del control de la consola, la aplicación de Xbox en dispositivos móviles, Game Pass, la tienda virtual, memorias SSD y mucho más. En temas relacionados, Snoop Dogg nos presume su refrigerador en forma de Xbox Series X. De igual forma, este será el desempeño de Gears Tactics en consolas.

Vía: Xbox