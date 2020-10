343 Industries aclara dudas sobre las microtransacciones en Halo Infinite

343 Industries sigue trabajando arduamente en el desarrollo de Halo Infinite. Aunque el juego iba a llegar a nuestras manos junto al lanzamiento del Xbox Series X, el título fue retrasado hasta un punto no especificado de 2021. Afortunadamente, el estudio no se ha mantenido en silencio y recientemente compartió nueva información referente al sistema de personalización y las microtransacciones que tendrá esta aventura.

Hace poco el estudio reveló el sistema armor coating, el cual nos ofrece una serie de opciones de personalización para armas, armaduras y vehículos. Sin embargo, este anuncio preocupó a los fans, quienes han señalado que prefieren un sistema más tradicional en lugar de tener que pagar para obtener un elemento estético. Ante estas cuestiones, John Junyszek, director de comunidad, ha decidido aclarar algunas dudas.

I'm seeing a decent amount of confusion around coatings out there, so I wanted to jump in and address some of the common talking points. Thread below! https://t.co/D6tP6pgSZU

— John Junyszek (@Unyshek) October 24, 2020