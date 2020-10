Conoce cuál será el desempeño de Gears Tactics en las diferentes consolas de Xbox

Aunque Gears Tactics llegó originalmente a PC el pasado mes de abril, este título por fin estará disponible en consolas a la par del lanzamiento del Xbox Series X|S. Ahora, como ya es costumbre, Microsoft ha revelado el desempeño que tendrá este RPG táctico en la siguiente y actual generación.

Por medio de una entrevista con The Verge, Tyler Bielman, director de diseño en The Coalition, ha revelado que Gears Tactics correrá en 4K a 60fps en Xbox Series X, con la posibilidad de disfrutar de las cinemáticas en 60 y 30fps. Por otro lado, en Series S el título tendrá un desempeño de 1440p y 60fps.

Por otro lado, en Xbox One X Gears Tactics podrá correr en 4K a 30fps, o en 1440p a 60fps. Por último, en Xbox One S se garantiza un desempeño de 1080p a 30fps. Como seguramente ya se dieron cuenta, este título corre de una manera similar en One X y Series S, sin embargo, será en la nueva generación en donde veremos un mejor rendimiento. Esto fue lo que comentó el director técnico, Cam McRae, al respecto:

“[Gears Tactics] será mejor en Series S. Visualmente es mejor, misma resolución, misma tasa de fotogramas, pero la CPU de Series S y X mejora tanto que tenemos una capacidad mucho mayor para dibujar más cosas [en pantalla]”.

Gears Tactics llegará a consolas de Xbox el próximo 10 de noviembre. En temas relacionados, las pre-ordenes del Series X y Series S en México comenzarán la próxima semana. De igual forma, Microsoft asegura que el despido de Isadora Basile de Xbox Brasil no está relacionado con las amenazas de muerte que recibió la influencer.

Vía: The Verge