Nuevo glitch de Warzone permite a los jugadores visitar el Gulag voluntariamente

El pasado mes de diciembre, Call of Duty: Warzone finalmente se integró con Black Ops Cold War, que al mismo tiempo trajo consigo un sinfín de errores y problemas de balance, sobre todo con las armas. Bueno, también existe un glitch en particular que permite a los jugadores del battle royale visitar el Gulag de forma voluntaria, todo y loadout incluido.

Vía Twitter, la cuenta de ModernWarzone compartió un clip que muestra este glitch en acción y acá lo puedes ver tú mismo:

I think we found a way for you to actually win a gulag @timthetatman 😅pic.twitter.com/DOTkBF7hzm

— ModernWarzone (@ModernWarzone) January 5, 2021