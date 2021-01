Jonas Neubauer, el siete veces campeón de Tetris, ha fallecido a los 39 años

Lamentablemente, se ha dado a conocer que Jonas Neubauer, reconocido en la comunidad por ser el siete veces campeón mundial de Tetris, ha fallecido a la edad de 39 años después de complicaciones de salud.

Esta información fue revelada en la cuenta de Neubauer en Twitter el pasado 8 de enero. Por otro lado, el perfil de Tetris Championship en esta red social mencionó que el campeón falleció el pasado 4 de enero. Por el momento se desconoce qué tipo de enfermedad padecía Neubauer. Esto fue lo que comentó el mensaje original:

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency. He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly. Information to follow when it becomes available.

Y esto fue lo que compartió la cuenta de Tetris Championship:

We are heartbroken to share that Jonas Neubauer, 7-time CTWC champion, passed away suddenly on Jan 4.

We could have never asked for a greater champ, role model, and friend. Jonas, we miss you, we love you, and we thank you for inspiring us to always be our best. Rest in peace. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3

— Tetris Championship (@ClassicTetris) January 9, 2021