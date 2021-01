IO Interactive ya está reclutando gente para su nuevo juego de 007

IO Interactive, mejor conocidos por su trabajo en la más reciente franquicia de Hitman, y próximamente, Hitman 3, ya se encuentran reclutando nuevas personas para ayudar en el desarrollo de su siguiente juego de James Bond, Project 007.

En el sitio web oficial del estudio, se han publicado más de 10 nuevas vacantes para este proyecto en particular. Hay trabajados desde programación, hasta diseñador y artista de personajes. La noticia también la compartieron vía Twitter:

Do you want to work on Project 007? Then you’re in luck – because we’re hiring: https://t.co/0VwiPyP2Bj 👈

Click the link and check out all our open positions. pic.twitter.com/AhDSAn1ngw

— IO Interactive (@IOInteractive) January 2, 2021