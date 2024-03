Nuevo corto de Spider-Verse recibe fecha de estreno

Parece broma, pero ya casi se cumple un año desde que fue lanzada Spider-Man: Across The Spider-Verse, segunda película creada por Sony Animation Studios en la cual tenemos como protagonista a Miles Morales, quien tratará de salvar a los diferentes multiversos de la destrucción. Y si bien la siguiente parte ha retrasado su estreno por cuestiones de producciones, al menos los fans tendrán un pequeño proyecto a la mano que les va a alegrar un poco la situación.

Mediante Youtube se lanzará THE SPIDER WITHIN, una historia más personal en la que vemos al protagonista de la trilogía luchando contra su ansiedad, pues como algunos lo han notado, Miles sufre de todo esto desde que su tío Aaron falleció en la primera entrega. Eso significa, que seguramente no lo veremos tanto en su papel de héroe, sino de la persona que se oculta detrás de la máscara.

The ‘Spider-Verse’ short film ‘THE SPIDER WITHIN’ releases on March 27 on YouTube.

The story follows Miles as he experiences a panic attack that forces him to confront the manifestations of his anxiety. pic.twitter.com/6fMRnMB3Td

