No habrá más episodios en el anime de Attack on Titan

El próximo fin de semana, la Cuarta Temporada en el anime de Attack on Titan concluirá tras la llegada del Capítulo 87. Todavía hay muchas cosas del manga que no han sido adaptadas a la pantalla chica, y los fans pensaron que, solo tal vez, habría más episodios en el anime. Tristemente, ese no será el caso.

La cuenta de Twitter oficial de Attack on Titan confirmó esto cuando dio a conocer los detalles para el contenido que vendrá en el Blu-ray de esta Cuarta Temporada. De acuerdo con esta información, el último capítulo sí será el 87, mismo que está pensado para estrenarse el 3 de marzo.

Efectivamente, esto confirma que ya no habrá más episodios de la Cuarta Temporada, por lo que la comunidad ahora piensa que podríamos tener una película en el futuro que nos ofrezca el verdadero final para esta adaptación. De momento, estos son solo rumores y nada ha sido confirmado al cien por ciento.

Via: ComicBook