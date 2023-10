Nintendo revela quién es la nueva voz de Mario

¿Quién es Mario, en realidad? Es una pregunta que Internet ha estado haciendo desde el retiro del actor de voz de Mario de toda la vida, Charles Martinet, mientras se preguntaban quién podría estarlo reemplazando como la voz del icónico fontanero de Nintendo.

Ayer, fans redujeron los sospechosos a una sola persona, el actor llamado Mick Wingert. Pero la negación de Wingert sobre su posible conexión con Mario dejó a todos totalmente perplejos.

Ahora tenemos una respuesta oficial: Nintendo ha confirmado que la voz de Mario en Super Mario Bros. Wonder no es la de Mick Wingert, sino la de Kevin Afghani, quien asume el papel del icónico fontanero.

“Increíblemente orgulloso de haber prestado voz a Mario y Luigi en Super Mario Bros. Wonder“, escribió Afghani en Twitter. “¡Gracias a Nintendo por invitarme al Reino de las Flores!”

Misterio resuelto. Pero nos tomó un tiempo llegar aquí. Los rumores sobre Wingert y Mario comenzaron ayer con la circulación de una lista no confirmada de actores de voz supuestamente de los créditos del próximo juego Super Mario Bros. Wonder. Según informó VGC, esta lista supuestamente fue extraída de una demostración en un quiosco y enumeraba a todos los actores de voz del juego. Sin embargo, la lista parecía estar en orden alfabético por apellido y no incluía qué roles interpretaba cada persona.

Varios detectives de Internet, analizaron la lista, crearon hojas de cálculo y examinaron páginas de IMDB y demos tratando de averiguar cuál de sus 21 actores era Mario, pero los resultados resultaron inconclusos. Algunos nombres eran familiares y fácilmente descartables, como Caety Sagoian, Kenny James y Samantha Kelly, que probablemente repetían sus interpretaciones de Bowser Jr., Bowser y Peach y los Toads respectivamente. Otros nombres, como Anton Kobylko, Ewout Eggink y Rafa Parra, eran menos conocidos, pero principalmente tenían roles de voz en otros idiomas. Aunque no podemos descartar completamente a ninguno de estos, es fácil asumir que todos los actores internacionales están prestando sus voces a la Flor Parlante de Super Mario Bros. Wonder en sus respectivos idiomas.

Finalmente, hay un puñado de mujeres en la lista como Dawn M. Bennet, Christine Marie Cabanos y Giselle Fernandez. Y aunque las mujeres ciertamente pueden ser lo que quieran ser, incluido Mario, es un poco menos probable que Nintendo elija a una mujer para el papel de Mario, Luigi y Wario. Todo esto redujo las posibilidades a dos nombres: Kevin Afghani y Mick Wingert, ninguno de los cuales ha aparecido en un juego de Mario antes. Wingert parecía la opción más probable, no menos porque la demo vocal de Afghani sonaba notablemente similar a la voz en inglés de la Flor parlante que habíamos escuchado en los avances, y la amplia experiencia de Wingert y su rango de roles demostrado parecían encajar bien con un papel que abarca no solo a Mario, sino también a Bebé Mario, Luigi, Wario y otros personajes.

Pero la respuesta oficial y en el registro de Mick Wingert fue que aunque no podía confirmar ni negar su participación en Super Mario Bros. Wonder, “podía confirmar que no estaba dando voz a Mario“.

En cambio, es Afghani, quien ahora ha confirmado que asumió el icónico papel en Super Mario Bros. Wonder.

Vía: IGN

Nota del editor: Sinceramente no me importa quien haga la voz de Mario, aún estoy dolido porque hayan descartado a Charles Martinet :…( Lo que sí me interesó fue cómo se pusieron los investigadores gamers a trabajar, ¡eso fue impresionante!