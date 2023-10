La muy disputada adquisición de Microsoft del gigante Activision Blizzard King está llegando a su fin y los jugadores de Xbox ahora pueden considerar franquicias como Call of Duty y Overwatch como suyas. Este es fácilmente uno de los días más importantes en la historia de Xbox Game Pass y Microsoft no está perdiendo tiempo en cuanto a incluir juegos de Activision Blizzard en Xbox Game Pass. El servicio compartió una declaración breve pero bastante positiva en línea.

Cuando piensas en todos los mejores juegos de Xbox Game Pass disponibles en este momento, casi siempre son juegos first party de Xbox como Starfield, Forza Motorsport y Microsoft Flight Simulator todos ellos impresionantes en alcance y escala. Sin embargo, como muestra la selección de juegos de Xbox Game Pass de noviembre de 2023, este servicio tiene mucho más que ofrecer que solo juegos de Xbox; y pronto habrá aún más de qué hablar.

Tras las declaraciones de los desarrolladores de Call of Duty sobre la posibilidad de que Modern Warfare III llegue a Xbox Game Pass, Microsoft ha confirmado que la gigantesca adquisición de Activision Blizzard King por valor de $68.7 mil millones de dólares está completa y, para citar a las icónicas Spice Girls de los años noventa: “dos se convierten en una”.

Pocos momentos después de que esto se hiciera oficial, la cuenta de redes sociales de Xbox Game Pass compartió la siguiente declaración:

“Hoy, podemos comenzar el trabajo de llevar los icónicos y revolucionarios juegos de Activision Blizzard King a Xbox Game Pass. No podemos esperar para compartir más detalles en los próximos meses.”

Today, we can now begin the work of bringing Activision Blizzard King’s iconic and groundbreaking games to Xbox Game Pass. We can’t wait to share more details in the coming months. https://t.co/FMQdbnqlPb — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 13, 2023

Sabemos que algunos de ustedes esperaban ver un anuncio sobre Call of Duty Modern Warfare III en Xbox Game Pass tan pronto como se cerrara el trato, pero esto es, sin duda, una señal de bienvenida para los jugadores de Xbox con suscripciones a Xbox Game Pass.

La batalla entre Microsoft y los reguladores financieros para completar esta adquisición duró 20 meses. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) resultó ser el último obstáculo que la compañía de Xbox tuvo que superar, pero con algunos compromisos en cuanto a los juegos en la nube y una asociación inusual con Ubisoft, todos pudieron estar de acuerdo en que esto no sería perjudicial para la industria y, lo que es más importante, para los jugadores.

Si eres jugador de PlayStation, no tienes que preocuparte demasiado, deberías encontrar que todos tus juegos favoritos de Activision Blizzard, como Call of Duty, todavía están disponibles en PS5 (al menos durante los próximos años). Más allá de eso, Ubisoft podría ser clave para llevar Call of Duty a PS Plus si comienza a aparecer en servicios de suscripción como Xbox Game Pass. Como dice la declaración anterior, solo el tiempo lo dirá, y es posible que tengamos que esperar uno o dos meses para descubrir cuál es el plan. Aunque podemos imaginar que Microsoft ya ha estado formulando planes y no nos sorprendería si empezamos a ver juegos de Activision Blizzard King llegar a Xbox Game Pass en los próximos meses. Ubisoft ya ha confirmado que llegarán a Ubisoft+ en algún momento en el futuro, aunque aún no se comparten detalles sobre cuándo.

Vía: The Loadout

Nota del editor: Ahora sí se va a poner bueno esto. Mi teoría es que muchos fans de Call of Duty sí van a terminar cambiándose a Xbox, una vez que se agreguen los juegos de la franquicia a Game Pass, incluso si esto significa comprar un Xbox Series S y conservar un PS5 para las exclusivas de Sony. Me gustaría que Sony respondiera con un Plus que incluyera un servicio de streaming, o varios, ya que son dueños de Crunchyroll.