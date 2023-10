El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha brindado a los jugadores de consolas rivales, especialmente a los de PS5, algunas palabras reconfortantes sobre la exclusividad futura, o la falta de ella. Hoy, 13 de octubre, la CMA del Reino Unido aprobó la adquisición de Microsoft de Activision Blizzard.

Esa fue la “última barrera regulatoria” para la masiva compra después de meses de batallas legales, lo que, por supuesto, llevó a Microsoft a cerrar el trato más temprano hoy. Esto pone bajo el control de Microsoft varias series multiplataforma, como Call Of Duty, Diablo, Overwatch, Crash Bandicoot, Tony Hawk, Spyro y muchas más.

Anteriormente había preocupación sobre estas series pasando a ser exclusivas de Xbox y PC, pero Phil Spencer ha extendido una rama de olivo a los propietarios de otras plataformas con palabras reconfortantes, aunque algo vagas.

“Para los millones de fanáticos que aman los juegos de Activision, Blizzard y King, queremos que sepan que hoy es un buen día para jugar”, dijo Spencer en una declaración en Xbox Wire. “Ustedes son el corazón y el alma de estas franquicias, y estamos honrados de tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ya sea que juegues en Xbox, PlayStation, Nintendo, PC o móvil, eres bienvenido aquí, y seguirás siendo bienvenido, incluso si Xbox no es donde juegas tu franquicia favorita”.

Microsoft se comprometió previamente a mantener Call Of Duty en las consolas PlayStation durante los próximos 10 años, aunque no se hicieron tales promesas sobre otros juegos del editor. Spencer parece insinuar ahora que no habría muchos cambios en términos de exclusividad, al menos no para las series que ya están en múltiples plataformas, aunque con bastante margen para la interpretación.

“Porque cuando todos juegan, todos ganamos”, agrega Spencer. “Creemos que nuestras noticias hoy abrirán un mundo de posibilidades para más formas de jugar. Gracias por el apoyo continuo. Tenemos mucho más por venir en los próximos meses. Estoy emocionado por el futuro y no puedo esperar para compartirlo contigo”.

Vía: Games Radar

Nota del editor: Esta ha sido la tirada de Microsoft desde hace muchos años, siento que la consola no les importa tanto como estar presentes en todas las plataformas. Pero ahora, como un extra, tienen la posibilidad de ofrecer la masiva librería de Activision Blizzard King en sus dispositivos por medio de Game Pass para ganarse la preferencia de hardware de un segmento del mercado. Mi teoría es que Microsoft quiere que Xbox sea una app que esté presente en todos los dispositivos que se pueda, incluyendo la competencia. Tal vez hoy te parezca inconcebible que Nintendo o Sony permitan una app Xbox en su ecosistema pero, todo puede pasar.