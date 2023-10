Fans creen que podrían haber descubierto quién es el nuevo actor para Mario en Super Mario Bros. Wonder. En junio, Nintendo reveló un nuevo juego de plataformas de Mario en 2D de desplazamiento lateral llamado Super Mario Bros. Wonder. Mientras una sección de internet estaba cautivada por el nuevo potenciador del juego que transforma a Mario y a sus amigos en elefantes, otros aficionados con oído agudo se distraían por lo “extraño” que sonaban los diversos parloteos del fontanero italiano en el tráiler.

Nintendo confirmó en agosto que el veterano actor de voz de Mario, Charles Martinet, se estaba retirando de la serie, pasando a un papel honorario como “embajador de Mario” para la compañía. Ahora, un fanático de Mario afirma haber cometido lo que los jóvenes llaman un “delito genial” para descubrir quién es el nuevo actor de voz no anunciado para Mario.

Según Video Games Chronicle, un usuario anónimo de 4chan afirma que adquirió una “demostración de quiosco” de Super Mario Bros. Wonder de una tienda minorista en los EE.UU. y la hackeó para obtener información previamente no revelada. El miércoles, el usuario anónimo publicó imágenes de una lista no verificada de actores de voz, que se filtró en otros sitios web como ResetEra y Twitter.

Aunque la lista ganó cierta credibilidad gracias a capturas de pantalla adjuntas de niveles previamente no vistos supuestamente del Mundo 1 de Wonder, no especificaba qué roles desempeñarían los actores mencionados. Esto llevó a una investigación en línea por parte de los fans para reducir las posibilidades del actor que interpretará a Mario, cruzando las obras anteriores de cada actor.

Después de que el usuario de Famiboards MondoMega redujera la lista de 21 personas al eliminar cualquier nombre de miembro del reparto de Mario que fuera mujer, extranjero o que hubiera participado anteriormente, la lista de posibles actores occidentales para Mario se redujo a solo dos: Kevin Afghani (Arnold de Genshin Impact) y Mick Wingert (Heimerdinger de Arcane). La teoría predominante en este improvisado ARG del actor de Mario en Wonder es que el nuevo tono del fontanero probablemente sea de Wingert.

¿Por qué Wingert? Como señala VGC, la interpretación de Afghani como Arnold suena similar a la flor parlante de Wonder, lo que hace que el veterano actor de voz Wingert sea la opción probable para Mario en Wonder. Después de escuchar rápidamente la demostración de Wingert y descubrir que ha interpretado a una amplia gama de personajes igualmente enérgicos a lo largo de su carrera, desde Kaku Kaioh de Baki Hanma hasta Shu Amiguchi de 13 Sentinels: Aegis Rim y prácticamente todos los personajes del juego Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, no me sorprendería si fuera la nueva voz de Mario. Además, el tono de voz de alta energía de Wingert encaja muy bien con el intrépido fontanero de Nintendo. Por supuesto, descubriremos el 20 de octubre si Wingert es de hecho la nueva voz de Mario o si un grupo de detectives de internet se emocionó por nada.

Vía: Kotaku

Nota del editor: ¡Están cañones! Mi obsesión no llega a tanto, pero esto es lo que hace un ultra-fan. No puedo esperar a confirmar si tienen razón.