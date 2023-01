Nintendo revela al Pokémon número 1,000

Considerando que ya han pasado dos meses desde el lanzamiento de Pokémon Scarlet & Violet, parece que Nintendo ya está listo para hablar sobre algunos de los temas concretos de este título. Es así que hoy no se compartió un video enfocado en cada una de las criaturas de bolsillo que encontramos en la nueva generación, sino que también se ha revelado al monstruo que ocupa el puesto número mil en el PokéDex nacional.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha presentado a Gholdengo, el cual está registrado como el pokémon #1000. Considerando su importancia, la forma de obtenerlo es bastante complicada. No basta con encontrar uno caminando por Paldea y atraparlo. No, es necesario realizar una extensa misión secundaria.

Meet Gholdengo, Pokémon #1,000 in the National Pokédex!

Gimmighoul evolves into Gholdengo when it levels up after its Trainer has collected 999 Gimmighoul Coins! #PokemonScarletViolet pic.twitter.com/F7E6PLPwI9

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 12, 2023