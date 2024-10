Juego de Hal Laboratory deja de estar disponible

El título basado en la física, Part Time UFO, ha sido retirado de las tiendas móviles. La noticia fue anunciada en la cuenta oficial de redes sociales del juego, donde se confirmó que la distribución de la versión ha sido cancelada desde el 22 de octubre de 2024. Sin embargo, los fans no tienen de qué preocuparse, ya que la versión para Switch de este adictivo rompecabezas sigue estando disponible. El juego, que inicialmente debutó en móviles en 2017 en Japón y se expandió globalmente en 2018, encontró en la consola híbrida un hogar permanente.

As of October 22, 2024 (JST), we have terminated the distribution and all services of the mobile app version of Part Time UFO.

Thank you so much for enjoying the app.

The Nintendo Switch version of Part Time UFO is continued to be distributed, so please keep enjoying it.

— はたらくUFO【公式】 (@HatarakuUFO) October 22, 2024