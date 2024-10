Warhammer 40K: Space Marine 2 tendrá secuela en serie de Amazon

Este año uno de los juegos que sorprendió fue Warhammer 40K: Space Marine 2, pues se siente como traer de regreso a franquicias icónicas de la talla de Gears of War, es decir, con un gameplay frenético en tercera persona donde se prioriza la acción. Y si bien no tiene mucho tiempo desde su lanzamiento, parece que la secuela ya está en camino, llegando en muchos menos meses de los que se podrían pensar.

La saga se expandirá en forma de programa. Games Workshop ha confirmado que este próximo proyecto formará parte de Secret Level, la nueva serie de antología animada de Amazon, que tendrá con 15 episodios creados por los responsables de Love, Death & Robots. Cada episodio de Secret Level presentará historias originales ambientadas en los mundos de diversos videojuegos, incluyendo títulos tan icónicos como Armored Core, Mega Man, The Outer Worlds, Concord y muchos más.

El episodio de Warhammer 40K será dirigido por Tim Miller y producido por Dave Wilson, quien ya ha trabajado anteriormente en proyectos de la saga, siendo responsable de la aclamada introducción cinematográfica de Dawn of War. Este episodio animado será una continuación directa de los eventos de Space Marine 2, siguiendo lo que Games Workshop ha descrito como un “nivel secreto” que tomará lugar después de la conclusión del juego principal.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la trama, lo que sí se sabe es que Clive Standen retomará su papel como la voz del Capitán Demetrian Titus, el protagonista de los Marines Espaciales, ofreciendo continuidad tanto en la narrativa como en el estilo de la franquicia. Este tipo de expansión en formato animado no solo atraerá a los fans de Warhammer, sino que también puede captar la atención de quienes disfrutan de las producciones de alta calidad.

Si bien no se ha anunciado la fecha de lanzamiento específica del episodio dentro de Secret Level, esta secuela animada promete ser una experiencia emocionante para los seguidores. Además, con los creadores involucrados en diversos proyectos y expansiones de la franquicia, aún no está claro en qué otros proyectos estarán trabajando, aunque no se descarta la posibilidad de más contenidos futuros relacionados con dicho universo.

El primer episodio de la serie llega el 10 de diciembre a Prime Video.

Vía: Eurogamer