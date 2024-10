Microsoft presenta nuevos audífonos para Xbox

Estamos ante una época complicada para la marca Xbox si hablamos de juegos, dado que sus últimos lanzamientos no han sido los más aceptados, a eso se agrega la incógnita sobre productos como el nuevo Indiana Jones, el cual preocupa no vaya a generar las ventas esperadas al finalizar el año. Aunque algo en lo que no fallan es con sus accesorios, y justamente están llegando nuevos audífonos para quienes buscan una esperanza digna de juego.

El producto denominado como Xbox Wired Stereo Headset Series ofrece una experiencia de sonido envolvente, compatible con tecnologías avanzadas como Windows Sonic, Dolby Atmos y DTS Headphone. Estas tecnologías permiten al usuario disfrutar de una claridad y profundidad de audio inmersiva, especialmente destacando el soporte de Dolby Atmos, el cual no requiere costos adicionales. La capacidad de estos auriculares para sumergir al jugador en el sonido espacial es una de sus principales ventajas, creando una experiencia auditiva que abarca todos los detalles del entorno del juego.