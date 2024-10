LEGO Horizon Adventures ya está en fase gold

En caso de que nadie lo recuerde, todavía hay un par de juegos que llegarán publicados por PlayStation antes de terminar el 2024, uno de ellos es ni más ni menos que LEGO Horizon Adventures, el cual transportará al personaje de Aloy al icónico mundo de estos juguetes cúbicos. No falta mucho tiempo para que llegue al mercado, y debido a esto el equipo de desarrollo le está dando un mensaje muy especial a los fanáticos.

El juego ha alcanzado la fase de “gold”, lo que asegura su lanzamiento para dentro de un par de semanas. Este término indica que el desarrollo está completo y listo para la distribución. La noticia fue celebrada por Guerilla Games con una animación especial. Agregando que esperan los jugadores disfruten este trabajo.

We are thrilled to announce that LEGO Horizon Adventures has gone GOLD!

You'll be able to join Aloy and her companions on a colorful new adventure very soon!#LEGOHorizonAdventures @LEGO_Group pic.twitter.com/BvLEFn5Y2L

