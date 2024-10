Mario & Luigi: Brothership se filtra en línea

Algo que se ha hecho costumbre en el mundo de los videojuegos, es que cuando un lanzamiento importante esté a punto de llegar al mercado, se suelen filtrar escenas u otro tipo de contenido en relación al producto, de hecho, con Nintendo ha sido una constante desde lanzamientos recientes que van desde Metroid Dread hasta The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y ahora, está pasando con el último título fuerte del año para la empresa, hablamos claramente de Mario & Luigi: Brothership.

Esta entrega ha sido muy esperada, especialmente tras la desaparición de AlphaDream, el estudio que previamente desarrolló la serie en su totalidad. Su filtración es doblemente lamentable, ya que ha arruinado la experiencia para aquellos que esperaban jugarlo en su fecha de lanzamiento, además de ser un golpe significativo para el legado de esta franquicia. El juego ha llegado a internet a través de dos vías. Primero, algunos minoristas selectos comenzaron a vender copias anticipadamente, lo que permitió que varios jugadores adquirieran el título antes de tiempo en formato físico. Posteriormente, una de estas copias fue dumpeada a formato digital, esparciéndose rápidamente en sitios no autorizados. Este hecho ha obligado a muchos fanáticos a tomar medidas de precaución en redes sociales, como silenciar palabras clave o evitar ciertos espacios en línea para no encontrarse con spoilers. Este incidente subraya la importancia de Mario & Luigi: Brothership como la primera entrega de la saga que se lanza sin la participación de AlphaDream. Tras la bancarrota del estudio en 2019, el futuro de la serie quedó en manos de otros desarrolladores, lo que ha generado expectativas mixtas sobre la calidad y fidelidad del nuevo título. La filtración no solo daña las ventas, sino también el lanzamiento esperado de un juego con mucho peso emocional para los seguidores de la saga. El hecho de que el juego haya sido distribuido a pocos días de su lanzamiento representa un desafío para Nintendo y los nuevos desarrolladores encargados del proyecto. A pesar de ello, los fanáticos más fieles están intentando esquivar los spoilers y esperar a disfrutar de la experiencia completa el 7 de noviembre, cuando el juego esté oficialmente disponible para todos. Vía: Gonintendo Nota del autor: Está claro que se deben bloquear algunas palabras en redes sociales para evitar ver fotos del final o la trama del juego. Los mortales deberemos esperar dos semanas más para jugar.