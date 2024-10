Elijah Wood es Scarecrow en Batman: Arkham Shadow

Después de meses de espera, Batman: Arkham Shadow ha llegado a Meta Quest 3. Si bien no es la experiencia que muchos quisieran tener, los desarrolladores se han tomado el tiempo suficiente para ofrecer una experiencia de calidad. De esta forma, se ha revelado que el actor que le dio vida a Frodo Bolsón en la trilogía de The Lord of the Rings forma parte del elenco de este juego como uno de los villanos principales.

Por medio de sus redes sociales, Elijah Wood ha confirmado que le da vida al Dr Jonathan Crane, también conocido como Scarecrow, en Batman: Arkham Shadow, algo que ha sorprendido a más de un fan. Esto fue lo que comentó el actor al respecto:

“Cuando Camouflaj me contactó inicialmente para que me uniera al elenco, me sentí muy intrigado por varias razones. Soy un gran fanático de Batman (las películas, los juegos, los cómics, coleccionaba los juguetes cuando era joven) y me intrigaba mucho la idea de que este próximo capítulo de la serie Arkham se realizaría completamente en realidad virtual. Y luego, obviamente, interpretar a un personaje tan icónico fue una solicitud deliciosa. Estoy muy emocionado por ver todas sus reacciones a este juego. Estoy emocionado por experimentarlo y jugarlo, pero hasta entonces, recuerden: al igual que el miedo, la sombra existe dentro de todos nosotros”.

Elijah Wood Is Dr. Jonathan Crane (Scarecrow) In Batman: Arkham Shadow! 🎃🔥 pic.twitter.com/gY7tafu0Zw — 𝑲𝒐𝒏-𝑬𝒍 👻 (@DCUSuperboy) October 19, 2024

Si bien muchos se han sorprendido de ver a un nuevo actor en este papel, esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que entre juegos, Scarecrow ha cambiado de actor en múltiples ocasiones. Lo único que destaca en esta ocasión es que estamos frente a un dramaturgo bastante famoso.

Te recordamos que Batman: Arkham Shadow ya está disponible en Meta Quest 3. En temas relacionados, ya sabemos qué sucederá con el universo de The Batman después de la secuela. De igual forma, así se vería Batman en el universo de The Incredibles.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Elijah Wood tiene la libertad de actuar en cualquier cosa que le agrade. Fácilmente, pudo ser encasillado en el mismo rol, pero a lo largo de los años ha demostrado un gran rango actoral, lo cual le ha permitido trabajar en múltiples proyectos de todo tipo.

Vía: Elijah Wood