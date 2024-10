Xbox no cree que a nadie le importe Banjo-Kazooie

Nos encontramos a solo unos días de la llegada de Banjo-Tooie a Nintendo Switch Online. De esta forma, mucho se ha hablado sobre el posible regreso de la serie. Lamentablemente, parece que este no será el caso, incluso cuando rumores han señalado a esta posibilidad, puesto que Xbox no cree que al público le interese una nueva entrega de Banjo-Kazooie.

Tras darse a conocer la llega de Banjo-Tooie a Switch Online, surgió un fragmento de una entrevista que se le hizo a Aaron Greenberg, vicepresidente de marketing de Xbox, sobre Microsoft Flight Simulator 2024, en donde fue cuestionado sobre la posibilidad de ver el regreso de series clásicas, como Banjo-Kazooie. En lugar de apoyar este idea, el ejecutivo mató las esperanzas de muchos al decir:

Este comentario fue bastante controversial, al grado de que muchos llegaron a perder la fe por Xbox y Banjo-Kazooie. Sin embargo, otros más llegaron a pensar que el contexto se perdió, y en realidad el comentario fue hecho con un tono sarcástico. Para la fortuna de muchos, parece que este fue el caso, puesto que en Twitter, Greenberg aclaró sus comentarios, señalando que es muy fan de la serie de Rare. Esto fue lo que comentó:

Correct, I absolutely know how much Banjo-Kazooie means to our fans and gamers everywhere. It holds a special place in my heart, growing up playing these classic games. 💚🪕💚

