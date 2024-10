Aunque aún nos encontramos a un par de semanas del lanzamiento de Mario & Luigi: Brothership, ya tenemos nueva información sobre este juego. Pese a que por mucho tiempo se pensó que ILCA era el equipo responsable de este trabajo, nueva información oficial ha revelado que este no es el caso, y el equipo de Octopath Traveler es el responsable en esta ocasión.

Por medio de un registro de derechos de autor, se ha revelado que Acquire, equipo que ha ganado popularidad en los últimos años por los dos juegos de Octopath Traveler, es el responsable por Mario & Luigi: Brothership, algo que probablemente alegará a más de un fan de los RPG. Junto a esto, el estudio también conocido por las series de Tenchu ​​y Way of the Samurai

Si bien ILCA ha demostrado una evolución interesante en los últimos años, Acquire ya ha dejado en claro sus capacidades al momento de crear RPGs de calidad. Octopath Traveler II, en específico, es considerado uno de los mejores JPRG tradicionales de esta generación, por lo que será muy interesante ver cómo es que este equipo conserva los elementos clásicos de Mario & Luigi, y al mismo tiempo evoluciona la serie con un par de ideas nuevas.

A la par, el documento insinúa que Mario & Luigi: Brothership hace uso del Unreal Engine 4, algo que probablemente no sorprenda a los jugadores. Sin embargo, aún estamos esperando a que esta información sea confirmada por una fuente oficial, algo que probablemente sucederá hasta el lanzamiento de este título. Considerando que Acquire trabajó con el HD-2D de Square Enix, será interesante ver cómo manejan el motor de Epic Games para lo que parece ser uno de los juegos visualmente más impresionantes de la serie de Mario & Luigi.

Te recordamos que Mario & Luigi: Brothership llegará al Nintendo Switch el próximo 7 de noviembre de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es su nuevo tráiler.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Mario & Luigi: Brothership, y ahora más que sé que Acquire está involucrado. Los dos Octopath Traveler son fantásticos, con la secuela siendo uno de mis juegos favoritos del 2023. Ya quiero tener esta nueva aventura en mis manos.

Vía: Nintendo Everything