Sayonara Wild Hearts no llegará a PS Plus

El día de ayer se dieron a conocer los juegos que llegarán a PlayStation Plus Premium y Deluxe en un par de días. Sin embargo, hoy se ha revelado un cambio inesperado, ya que uno de los títulos que aparecieron en la lista inicial ha sido removido.

Por medio de una actualización, se ha revelado que Sayonara Wild Hearts, juego publicado por Annapurna Interactive, no formará parte de la selección de juegos que llegará a PS Plus en unos días. Aunque no se ofrecieron detalles, PlayStation comentó que esto fue solo un error. De esta forma, así queda la lista de novedades:

-Back 4 Blood | PS4, PS5

-Dragon Ball FighterZ | PS4

-Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

-Life is Strange: Before the Storm | PS4

-Life is Strange | PS4

-Jett: The Far Shore | PS4, PS5

-Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

-Just Cause 4 | PS4

-Omno | PS4

-Erica | PS4

-Syphon Filter 3 | PS1

-Star Wars Demolition | PS1

-Hot Shots Golf 2 | PS1

Si bien es una lástima que Sayonara Wild Hearts no esté disponible en PlayStation Plus, esto no significa que eventualmente se encuentre en este servicio. De igual forma, este es el primer error de este tipo que se comete, por lo que es una sorpresa, pero es muy probable que no se vuelva a repetir.

Nota del Editor:

Sayonara Wild Hearts es un fantástico título. Es, básicamente, un disco de Carly Rae Jepsen convertido en un videojuego. Es un juego ritmo que no dura poco más de dos horas, pero lo interesante es la música, la cual es de primer nivel. Una experiencia que muchos deben de probar.

Vía: PlayStation