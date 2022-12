Diez juegos se van oficialmente de PS Plus

Como ya se sabe, PS Plus cuenta actualmente con diferentes escalones de suscripción, dado que existe la membresía normal que permite jugar en los servidores en línea, así como los cuatro juegos que se regalan al mes. Sin embargo, quienes paguen los niveles de Extra y Premium tienen la posibilidad de probar juegos más grandes y hasta clásicos de la marca.

Sin embargo, y al igual que Game Pass, algunos de estos títulos iban a estar rotando, por lo que sí o sí iban a dejar la plataforma algún día, y parece ser que 10 títulos van a estar dejando el servicio de pago. Y la fecha indicada para que se estén saliendo de la suscripción es ni más ni menos que el próximo 17 enero, por lo que faltan algunos días de plazo.

Los títulos que se van son los siguientes:

Seasons After Fall, Shiness: The Lightning Kingdom, The Council, Space Hulk: Tactics, Bound by Flame, Masters of Anima, The Last Tinker: City of Colors, Electronic Super Joy y Leo’s Fortune y Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek.

Algo que vale la pena resaltar, es que los títulos que se van no son realmente populares en la industria, por lo que algunos usuarios no se van a dar cuenta de que en algún momento estuvieron presentes. No obstante, hay pocos fans de algunos de ellos que seguramente podrían echarlos de menos.

Recuerda que ya puedes suscribirte a PS Plus en sus diferentes escalones.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Sin duda nadie los va a echar de menos, de todos ellos solo conozco como dos o tres títulos, así que si solo están ocupando espacio, lo mejor es decirles adiós para permitir la entrada de más juegos. Ojalá el reemplazo valga la pena para los usuarios.