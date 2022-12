Duración del primer capítulo de la serie de The Last of Us

Cada día que pasa los fans de PlayStation están tachando una fecha en el calendario, dado que dentro de poco tiempo se va a estar estrenando en HBO Max la tan esperada adaptación de The Last of Us en formato de serie. Y ahora, ya se sabe cuál será la duración del primer episodio, misma que seguro sorprenderá tanto a propios como extraños a la saga.

Este primer capítulo va a durar ni más ni menos que una hora con 25 minutos, algo inusual para el tema de las series, dado que muchas famosas como The Mandalorian, The Boys, How I Met Your Mother, entre otras, no suelen ir más allá de los 50 minutos. Eso significa, que la compañía quiere plantear bien el prólogo de lo que vamos a ir viendo semana a semana.

La información se dio a conocer mediante los usuarios que han compartido la captura de pantalla de la propia aplicación de streaming de HBO, confirmando las regiones que recibirán la serie, así como el tiempo que va a durar el capítulo. El único detalle es que aún no se habla de los siguientes segmentos, por lo que habrá que esperar hasta el estreno en enero.

Esta es la sinopsis de la serie:

La historia de ‘The Last of Us’ tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente de carácter recio, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

Recuerda que la serie se estrena el próximo 15 de enero en HBO Max.

Vía: Twitter

Nota del editor: Con la duración de este inicio va a ser necesario preparar una botana y las palomitas, pero entre más tiempo de capítulo mejor, la verdad. Ya necesito que termine el año para poder presenciar la serie en el primer segundo de estreno.